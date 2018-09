40 की उम्र में तीसरे बच्चे की मां बनी सलमान खान की एक्ट्रेस, बेटे को दिया जन्म

एंटरटेनमेंट डेस्क. सलमान खान की फिल्म 'जुड़वा' में काम कर चुकी एक्ट्रेस रंभा ने बेटे को जन्म दिया है। वे तीसरी बार मां बनीं है। उनकी पहले से दो बेटियां हैं। रंभा के पति बेटे होने की जानकारी रंभा के इंस्टाग्राम पर दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा- 'We are blessed with a baby boy. Born September 23rd at Mount Sinai Hospital, Toronto. Mother and Baby are fine. Regards, Inthiran'. बता दें कि रंभा ने साउथ के साथ ही बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। वे आखिरी बार 2004 में आई फिल्म 'दुकान: पिला हाउस' में नजर आईं थी। हालांकि, बॉलीवुड छोड़ने के बाद वे साउथ की फिल्मों में एक्टिव रही थीं। 16 साल की उम्र में किया था डेब्यू...



- 40 साल की रंभा ने 23 सिंतबर को टोरंटो के माउंट सिनाई हॉस्पिटल में बेटे को जन्म दिया।

- फिल्मों से दूरी बनने के बाद रंभा ने 8 अप्रैल, 2010 को बिजनेसमैन इंद्राण पद्मनाथन से तिरुमाला में शादी की। 13 जनवरी, 2011 को रंभा की बड़ी बेटी लान्या और 31 मार्च, 2015 को छोटी बेटी साशा का जन्म हुआ।

- रंभा ने महज 16 साल की उम्र में डेब्यू किया था। रंभा ने 1995 में फिल्म 'जल्लाद' से बॉलीवुड में एंट्री ली थी। इसके बाद 'दानवीर', 'जंग', 'कहर', 'जुड़वां', 'सजना', 'घरवाली बाहरवाली', 'बंधन', 'मैं तेरे प्यार में पागल', 'बेटी नंबर वन', 'दिल ही दिल में' सहित कई फिल्मों में काम किया। वे सलमान के अलावा रजनीकांत, गोविंदा, अक्षय कुमार, अजय देवगन, जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं।



दहेज प्रताड़ना का केस

हैदराबाद पुलिस ने जनवरी, 2017 में समन भेजकर रंभा को जल्द से जल्द कोर्ट पहुंचने का आर्डर दिया था। दरअसल रंभा के खिलाफ उनके भाई की पत्नी पल्लवी ने केस दर्ज कराया था। इस केस में पल्लवी ने अपने पति के अलावा रंभा और उनके अन्य फैमिली मेंबर्स के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था। बता दें कि पल्लवी ने 1999 में रंभा के भाई से शादी की थी।

सुसाइड की खबरों पर रंभा ने दी थी सफाई

बात 2008 की है, जब रंभा को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस घटना के बाद ये बात मीडिया में आई थी कि उन्होंने सुसाइड की कोशिश की है। हालांकि बाद में इस घटना पर रंभा ने सफाई दी थी कि उन्होंने सुसाइड करने की कभी भी कोशिश नहीं की। उन्होंने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके घर में लक्ष्मी पूजा थी और उन्होंने पूरे दिन फास्ट रखा था। दूसरे दिन उन्हें शूटिंग पर जाना था और वे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके शूटिंग पर चली गईं। शूटिंग के दौरान वे बेहोश हो गई और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।