'दबंग 3' सेट से सलमान खान का पहला लुक आया सामने, सोशल माीडिया पर खुद किया शेयर, फैंस बोले- 'एमपी में दबंग'

. की 'दबंग 3' की शूटिंग आज यानी 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। फिल्म के सेट से सलमान ने एक फोटो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की है और कैप्शन लिखा, 'पहला दिन।' इसमें उनका फर्स्ट लुक 'दबंग' स्टाइल में ही नजर आ रहा है। उन्होंने अपने बैक पर शर्ट की कॉलर में चश्मा लगाया हुआ है और डायरेक्टर प्रभुदेवा भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। में कर रहे पहले शेड्यूल की शूटिंग...

सलमान खान 'दबंग 3' के पहले शेड्यूल की शूटिंग इंदौर में कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वे उन जगहों पर जाएंगे जहां पुलिस की नौकरी के दौरान उनके नाना की पोस्टिंग थी। बता दें, इंदौर में ही औैर सलमान का जन्म हुआ था। फिल्म की शूटिंग इंदौर के अलावा और में भी की जाएगी। इस फिल्म का डायरेक्शन प्रभुदेवा कर रहे हैं और प्रोड्यूस अरबाज खान कर रहे हैं। मूवी की पहली सीरीज का डायरेक्शन अभिनव कश्यप और दूसरे पार्ट का अरबाज खान ने किया था। इससे पहले प्रभुदेवा, सलमान की वान्टेड का भी डायरेक्शन कर चुके हैं। मूवी की दोनों सीरीज में लीड रोल में नजर आई थीं और इस सीक्वल में भी वे लीड रोल में होंगी।

24 साल पहले के गिले-शिकवे भुलाकर सरोज खान को दे सकते हैं काम

रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में सलमान खान ने सरोज खान से मुलाकात की थी। उन्होंने उनसे अपने साथ काम करने के लिए कहा था और काम देने का वादा भी किया था। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 24 साल के गिले-शिकवे भुलाकर सलमान, सरोज खान 'दबंग 3' में कोई सॉन्ग कोरियोग्राफ करने के लिए दे सकते हैं। बता दें, स्टारर आंमिर खान और सलमान खान फिल्म 'अंदाज अपना अपना' से दोनों के रिश्तों के बीच दरार आ गई थी। यह फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी। दरअसल, ऐसा कहा जाता है कि सलमान को फिल्म की शूटिंग के दौरान गलतफहमी हो गई थी कि सरोज खान उन्हें जानबूझकर खराब स्टेप्स दे रही हैं और आमिर खान को सही स्टेप दे रही हैं।

Day1.... #dabangg3

