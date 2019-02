सलमान की इस फिल्म पर पानी की तरह बहाया जा रहा पैसा, करोड़ों खर्च कर क्लाइमेक्स के लिए जिस शहर को मुंबई में बसाया, वो शूटिंग में हो जाएगा पूरी तरह तबाह

। की मोस्टअवेटेट फिल्म 'भारत' इस साल ईद पर रिलीज होगी। रिलीज होने से पहले ही फिल्म को लेकर काफी बज बन चुका है। फिल्म लगभग पूरी हो चुकी है लेकिन इसका आखिरी शेड्यूल बचा है, जिसमें क्लाइमेक्स फिल्माया जाना है। एक अंग्रेजी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट करने के लिए मेकर्स ने मुंबई के फिल्म सिटी में ही एक बड़ा सेट लगाया है। सेट को पूरी तरह से शहर का लुक दिया गया है। इस सेट की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। शूटिंग के बाद तबाह हो जाएगा करोड़ों का सेट...



रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब सिर्फ 6 दिन की शूटिंग बची है। वेलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को सेट पर फिल्म की पूरी स्टारकास्ट मौजूद रहेगी और यहां एक ड्रैमेटिक सीन फिल्माया जाएगा। इस दौरान सलमान, कैटरीना, , और दिशा पाटनी भी मौजूद रहेंगे। फिल्म के क्लाइमेक्स को शूट करने में 10 करोड़ का ये सेट पूरी तरह तबाह हो जाएगा।



सलमान ने दी जीजा को हिदायत, कम करो बजट...

बड़े बजट की फिल्मों के अपेक्षानुरूप प्रदर्शन न कर पाने से अब बॉलीवुड के बड़े सितारे भी अपनी फिल्मों पर बेतहाशा रकम खर्च करने से तौबा करने लगे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान ने भी हाल ही में कुछ ऐसा स्टेप उठाया है। उन्होंने 'भारत' की मेकिंग टीम को फिल्म का बजट 80 करोड़ के भीतर ही रखने की हिदायत दी है। अमूमन उनकी फिल्मों का बजट 100 से 150 करोड़ रुपए के आसपास रहता है। मगर अब ज्यादा कमाई के दबाव से बचने के लिए सलमान खान ने मेकिंग के बजट में कटौती की स्ट्रैटजी अपनाई है। भारत फिल्म से जुड़ा एक अहम सीक्वेंस हाल में अबूधाबी में शूट हुआ था। उस सीक्वेंस में सर्कस में काम करने वाले लोगों का पूरा कारवां रेगिस्तान से गुजरता है। सूत्रों की मानें तो सलमान खान चाहते थे कि उस सीक्वेंस को अबूधाबी की बजाय में शूट कर लिया जाए, लेकिन प्रोड्यूसर और उनके बहनोई के साथ-साथ टी-सीरिज के आला अधिकारी अबूधाबी जाकर खर्चीला शूट कर आए। इससे बाद सलमान ने खर्च को एक सीमा में रखने की हिदायत दे डाली। उन्होंने फिल्म के प्रमोशन बजट में भी कटौती के निर्देश दे चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उस पर मेकर्स राजी होते हैं कि नहीं?



हिंदी के अलावा तीन और भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म...

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान की 'भारत' सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज होगी। मेकर्स इन दिनों इस फिल्म की दूसरी भाषाओं में डबिंग कराने के लिए वॉयस ओवर आर्टिस्ट्स की तलाश में हैं।



18 से 70 साल तक के अवतार में नज़र आएंगे सलमान...

इस फिल्म में सलमान खान 18 से 70 साल तक के अवतार में नज़र आएंगे। क्योंकि वह जिस व्यक्ति का किरदार अदा कर रहे हैं वह फिल्म के दौरान उम्र के 52 पड़ाव पार करेगा। इस फिल्म में सलमान के अपोजिट कटरीना कैफ नज़र आएंगी। यह सलमान के साथ कैट की यह 6वीं फिल्म है। इसके पहले दोनों मैंने प्यार क्यूं किया, पार्टनर, युवराज, एक था टाइगर और टाइगर ज़िन्दा है, में एक साथ नज़र आ चुके हैं।



कोरियन फिल्म का रीमेक...

में शूटिंग पूरी होने के बाद सलमान ने अपने ट्विटर हैंडल से कटरीना के साथ एक फोटो शेयर की थी। फोटो में कैट सलमान डान्सिंग पोज में थे। इसके पहले फिल्म की मुम्बई में शूटिंग हो चुकी है। गौरतलब है कि भारत कोरियन पीरियड ड्रामा फिल्म An Ode to My Father का रीमेक है। उस फिल्म में कोरियन इतिहास से जुड़े तथ्यों को दिखाया गया था।