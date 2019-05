बॉलीवुड डेस्क . बॉलीवुड स्टार्स के नाम पर कई बार ठगी होने की बात सामने आती है। कभी उनसे मिलवाने के नाम पर तो कभी उन्हें किसी इवेंट में बुलाने के नाम पर। कभी - कभी तो ठग फिल्मों और सीरियलों में काम दिलाने के नाम पर भी लोगों को लाखों का चूना लगा देते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सामने आया है। यहां सलमान खान के बीइंग हयूमन फाउंडेशन के नाम पर एक चैरिटी शो के आयोजन की बात कही गई है।

इस इवेंट के जारी हुए पोस्टर में लिखा गया है - बीइंग हयूमन फाउंडेशन एमटीवी के सौजन्य से पेश करता है , सलमान खान लाइव इन बिजनौर। दिन - शनिवार 04 मई 2019 और शो की टाइमिंग : छह बजे से , गेट एंट्री शाम पांच बजे। स्थान : एक्सिस बैंक के पीछे , नई बस्ती किरतपुर रोड , बिजनौर। इतना ही नहीं , इस पोस्टर में दावा किया गया है कि सलमान खान के अलावा गुरु रंधावा , नेहा कक्कड़ , अरमान मलिक , अमोल मलिक जैसे बॉलीवुड सिंगर्स भी हिस्सा लेंगे।

Neither Being Human Foundation nor me are associated with this event in any way... pic.twitter.com/bwXdYYCaiO