हाथ में गिटार लिए मुकेश अंबानी के बेटे ने स्टेज पर ली एंट्री, ये देख पीछे जाकर डांस करने लगे सुपरस्टार सलमान खान : Video

मुंबई. सुपरस्टार रविवार रात के बेटे अनंत अंबानी के बैकग्राउंड डांसर के रूप में नजर आए। मौका था अनंत की बहन ईशा के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन का। 12 दिसंबर को बिजनेसमैन अजय पीरामल के बेटे आनंद से शादी करने जा रहीं ईशा के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन उदयपुर में चल रहे हैं। शनिवार रात समेत कई बॉलीवुड स्टार्स ने भी वहां परफॉर्म किया। 'कुछ कुछ होता है' के गाने पर अनंत ने किया डांस...

- 'कुछ-कुछ होता है' का सॉन्ग 'कोई मिल गया' बज रहा था और स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, तभी हाथ में गिटार लिए अनंत अंबानी की एंट्री हुई। इसके बाद अनंत अपनी सो-कॉल्ड गर्लफ्रेंड राधिका मर्चेंट के साथ डांस करने लगे और कभी उनके पीछे बैठकर ताली बजाते तो कभी पीछे-पीछे डांस करते दिखाई दिए। सलमान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर ये वीडियो देखकर रहे हैं कि अंबानी तो सलमान को भी बैकग्राउंड डांसर बना सकते हैं।

Ambanis can make Salman Khan a background dancer that too on SRK's song 🙃#IshaAmbaniSangeet pic.twitter.com/3USXjpov9p