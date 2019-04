Dainik Bhaskar Apr 15, 2019, 12:15 PM IST

फिल्म का डायरेक्शन अली अब्बास जफर कर रहे हैं।

यह 05 जून, 2019 को रिलीज होगी।

बॉलीवुड डेस्क. सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भारत का ट्रेलर 24 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। इससे पहले सलमान ने एक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वह दाढ़ी और मूंछ में नजर आ रहे हैं। सलमान ने पोस्टर के साथ कैप्शन दिया- जितने सफेद बाल मेरे सिर और दाढ़ी में हैं, उससे कहीं ज्यादा रंगीन मेरी जिंदगी रही है #भारत। इस पोस्टर में जैकी श्रॉफ भी नजर आ रहे हैं जो कि फिल्म में सलमान के पिता का रोल निभा रहे हैं।

यंका चोपड़ा ने छोड़ दी थी फिल्म : शुरुआत में प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने वाली थीं, लेकिन बाद में वे पीछे हट गईं। इसके बाद कटरीना कैफ को सलमान के अपोजिट लिया गया। इनके अलावा फिल्म में तब्बू और दिशा पटानी भी मुख्य भूमिका में नज़र आएंगी।

कोरियन फिल्म का रीमेक : माल्टा में शूटिंग पूरी होने के बाद सलमान ने अपने ट्विटर हैंडल से कटरीना के साथ एक फोटो शेयर की थी। फोटो में कैट सलमान डान्सिंग पोज में थे। इसके पहले फिल्म की मुम्बई में शूटिंग हो चुकी है। गौरतलब है कि भारत कोरियन पीरियड ड्रामा फिल्म An Ode to My Father का रीमेक है। उस फिल्म में कोरियन इतिहास से जुड़े तथ्यों को दिखाया गया था।

6वीं बार सलमान के साथ : कटरीना की सलमान के साथ ये 6वीं फिल्म है। इसके पहले दोनों मैंने प्यार क्यूं किया, पार्टनर, युवराज, एक था टाइगर और टाइगर ज़िन्दा है, में एक साथ नज़र आ चुके हैं। वहीं जफर से साथ सलमान की यह तीसरी फिल्म है। दोनों इसके पहले सुल्तान और टाइगर ज़िन्दा है में साथ-साथ काम कर चुके हैं।