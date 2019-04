बॉलीवुड डेस्क. सलमान खान इन दिनों दबंग 3 की शूटिंग में व्यस्त हैं। फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के मंडलेश्वर, महेश्वर और नर्मदा नदी के आस-पास की लोकेशन्स पर हो रही है। सलमान मध्य प्रदेश की खूबसूरती से काफी इम्प्रेस हुए हैं। उन्होंने नर्मदा घाट की एक फोटो ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। इस फोटो में में कुछ बच्चे नर्मदा में छलांग लगा रहे है और पीछे सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। वहीं इस तस्वीर में सलमान खान भी दिखाई दे रहे है।

Shooting for #dabangg3 on the beautiful ghats of Narmada pic.twitter.com/iuolrQhXpt