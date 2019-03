क्या सलमान खान करेंगे कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार, भाईजान ने दी सफाई

मुंबई. लोकसभा चुनाव 2019 का चुनाव लड़ने और कांग्रेस का प्रचार करने पर ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि ना ही वे चुनाव लड़ेंगे और ना ही किसी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। दरअसल, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर-शोर से तैयारी में जुटी हुई हैं। बीते दिनों पीएम मोदी ने ट्वीट कर बॉलीवुड सेलेब्स से लोगों को वोटिंग करने के लिए जागरूक करने के लिए कहा था। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि पार्टी से सलमान खान को चुनाव लड़ने के लिए टिकट देना चाहती है। एमपी के कांग्रेस प्रवक्ता ने एक समाचार एजेंसी से की थी बातचीत...

एमपी के कांग्रेस प्रवक्ता ने एक समाचर एजेंसी से कहा था कि पार्टी के नेता सलमान खान से कॉन्टेक्ट बना रहे हैं और उनसे पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि सलमान उनकी पार्टी के लिए इंदौर से चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि, सलमान ने अब किसी भी पार्टी के लिए प्रचार करने और चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बता दें, सलमान का इंदौर में हुआ था जिसके चलते कांग्रेस ने उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहा था।

Contrary to the rumours I am not contesting elections nor campaigning for any political party..