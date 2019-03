बॉलीवुड डेस्क. सलमान खान बॉलीवुड में फिटेस्ट बॉडी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी फिट बॉडी से फैंस के साथ-साथ कई एक्टर्स को भी इन्सपायर किया है। अब उन्होंने अपना फिटनेस इक्विपमेंट्स ब्रांड लॉन्च कर दिया। उनके ब्रांड का नाम 'बीइंग स्ट्रॉन्ग' है। इसका ऐलान उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए किया।

Launching @beingstrongind for all your fitness needs! Let’s #BeStrong together!

Video Credits: @HaiderKhanMe pic.twitter.com/8jb2hrgQJs