अक्षय को मिला स्पेशल बर्थडे गिफ्ट, पुरी के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाया सेंड स्टेच्यू

बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार 9 सितम्बर को 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। फैन्स ने अक्षय को अलग-अलग अंदाज में बर्थडे विश किया है। इन्हीं में से उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी बीच पर अक्षय को बर्थडे विश करता हुआ एक स्टेच्यू बनाया है। जिसमें उन्होंने अक्षय को एक्टर के साथ सोशल मैसेंजर भी लिखा है। अक्षय ने इस आर्ट वर्क को रिट्वीट करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है।

Thank you so much 🙏🏻 https://t.co/uWacDW8I8x