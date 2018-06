मुंबई: रिलीज से पहले की बायोपिक संजू की स्क्रीनिंग हो चुकी है। जिसके बाद फिल्म के रिव्यू आना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि पहले ही फिल्म के ट्रेलर से पता चल रहा है कि इस फिल्म में ने काफी मेहनत की है। उनकी मेहनत को सराहा भी जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये फिल्म रणबीर कपूर के करियर में मील का पत्थर साबित होगी। फिल्म देखने के बाद सभी ने रणबीर के काम को सराहा है, लोगों का कहना है कि रणबीर का काम अवॉर्ड विनिंग है। वहीं राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन की भी जमकर तारीफ हो रही है।

पहले दिन 30 करोड़ का कारोबार करेगी फिल्म

ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 30 करोड़ का कारोबार करेगी। साथ ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। संजू कल देशभर के कुल 4400 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है।

फिल्म में संजय दत्त के रोल में रणबीर कपूर इसके अलावा परेश रावल, मनीषा कोईराला, सोनम कपूर, दिया मिर्जा, मुख्य भूमिकाओं में हैं।

दिव्या खोसला ने फिल्म संजू को लेकर ट्वीट किया है- उन्होंने लिखा- 'बहुत कम होता है, कि कोई फिल्म आपके दिल को छू जाए और आपको निशब्द कर दे।

Very rarely does a film touch ur heart deep dwn & leave u speechless with overflowing emotions. A film put together so remarkably. Kudos to d team🙌🏻 #Sanju @RajkumarHirani @VVCFilms #RanbirKapoor #SanjayDutt @vickykaushal09 @SirPareshRawal @sonamakapoor @AnushkaSharma @deespeak