Dainik Bhaskar Oct 22, 2019, 12:46 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. संजय दत्त की लाइफ स्टोरी पर बनी फिल्म 'संजू' ने एक और मील का पत्थर बना दिया है। ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल मूवी कनवेन्शन में फिल्म को हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवॉर्ड मिला है। गौरतलब है कि संजू का ऑलओवर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 585.85 करोड़ है।

#Sanju wins Highest Grossing Foreign Language Film Award at Australian International Movie Convention #AIMC... #Sanju was competing with #French, #Chinese and other international cinema... Mind Blowing Films have won this prestigious award four times in last ten years. pic.twitter.com/IQGMbkkbPJ