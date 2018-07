मुंबई : की बायोपिक 'संजू' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचा ही रही है, फिल्म विदेशों में भी जमकर कारोबार कर रही है। ऑस्ट्रेलियन बॉक्स ऑफिस पर भी 'संजू' का राज है। पहले 3 दिनों की कमाई की बात करें तो ये फिल्म साल 2018 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।

फिल्म 'संजू' के करियर की बेस्ट फिल्म साबित हो रही है। इंडियन बॉक्स ऑफिस में शुरुआती तीन दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद फिल्म साल 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की ओर तेजी से बढ़ रही है। तो ओवरसीज में भी संजू का तहलका बरकरार है। फिल्म ने 'दंगल', 'धूम 3', 'सुल्तान', 'पीके', 'टाइगर जिंदा है' और यहां तक की 'बाहुबली-2' को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है।

#Sanju is creating ripples in AUSTRALIA... Collects A$ 931,947... Crosses *opening weekend biz* of #Dhoom3 [A$ 695,782], #PK [A$ 680,524], #Sultan [A$ 639,513], #Dangal [A$ 735,755], #TigerZindaHai [A$ 577,781] and ALSO #Baahubali2 [Hindi; A$ 839,323]. @comScore

ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने ऑस्ट्रेलिया में 'संजू' की बेहतरीन कमाई को लेकर ट्वीट किया है।

जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 'संजू' की कमाई की तुलना बॉलीवुड की अबतक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों से की है।

तरन ने एक और ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंनें साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में रिलीज बॉलीवुड फिल्मों की कमाई का आंकड़ा पेश किया है। जिसमें उन्होंने टॉप 5 फिल्मों की कमाई का ब्यौरा दिया है। जिसमें भी 'संजू' दूसरे नंबर पर है। की 'पदमावत' अभी भी ऑस्ट्रेलिया में इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से है।

वहीं सिर्फ इंडिया की बात करें तो फिल्म ने रिलीज के तीन दिनों में अबतक की सबसे ज्यादा 117 करोड़ की कमाई कर 'टाइगर जिंदा है' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 'टाइगर जिंदा है' ने तीन दिनों में 115 करोड़ की कमाई की थी।

#Sanju 's 1st weekend All-India Nett ₹ 117 Cr will beat #TigerZindaHai 's ₹ 115 Cr - to become All-time No.1 Hindi Only Highest Grossing Movie in #India for 1st weekend..