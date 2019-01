Sapna Chaudhary का नया लुक देख कन्फ्यूज हुए सोशल मीडिया यूजर्स, एक ने लिखा- मैंने सोचा कि कोई और है

मुंबई. हरियाणवी डांसर सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) ने सोशल मीडिया (Social Media) पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वे एकदम स्टनिंग लग रही हैं। खास बात यह है वन पीस फ्लोरल प्रिंटेड आउटफिट में सपना बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही हैं। उनका ग्लैमरस लुक देख सोशल मीडिया यूजर्स भी कन्फ्यूज हो गए हैं। एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा है, "अचानक इतनी फिट कैसे हो गईं मैडम?" एक अन्य यूजर ने लिखा है, "मैंने सोचा कि कोई और है...अच्छी लग रही हैं आप।" यूजर्स ने सूट में ज्यादा खूबसूरत बताया...

- वेस्टर्न लुक में सपना को देख उनके फैन्स कुछ खास पसंद नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर यूजर्स ने उन्हें सलाह दी है कि वे सूट में ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। एक यूजर ने लिखा है, "मैडमजी सच-सच बोलूं...आप पर सलवार सूट ज्यादा अच्छा लगता है।" एक अन्य यूजर का कमेंट है, "आप ना सलवार सूट में ज्यादा अच्छे लगते हो...देसी लुक आपके लिए बेहतर है। पता नहीं आपको छोटी लड़की बनने का शौक क्यों चढ़ा है।" बता दें कि ' 11'(Bigg Boss 11) में बतौर कंटेस्टेंट नजर आईं सपना चौधरी जल्दी ही बॉलीवुड फिल्म 'दोस्ती के साइड इफेक्ट्स' (Dosti Ke Side Effects) में लीड रोल करती दिखाई देंगी।

