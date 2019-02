बॉलीवुड डेस्क. 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप पर बेस्ड फिल्म '83' में साकिब सलीम मोहिंदर अमरनाथ का किरदार निभाते नजर आएंगे। एक्टिंग में हाथ आजमा रहे साकिब सलीम दिल्ली की तरफ से राज्य स्तरीय क्रिकेट खेल चुके हैं। यही नहीं, पंजाबी एक्टर और गायक हार्डी संधू भी फिल्म में नजर आ सकते हैं। लेकिन संधू किसका रोल प्ले करेंगे ये अभी रिवील नहीं हुआ है। संधू अंडर-19 क्रिकेट में देश के लिए खेल चुके हैं।

Saqib Saleem is #MohinderAmarnath in #83TheFilm... Stars Ranveer Singh as #KapilDev... Directed by Kabir Khan... Presented by Reliance Entertainment... Produced by Madhu Mantena, Vishnu Induri, Kabir Khan... #CastOf83 #Relive83 pic.twitter.com/mouFl9dnI4