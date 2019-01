Saurabh Shukla Mother Passed Away: फिल्म की शूटिंग के दौरान मिली 'जॉली एलएलबी' के एक्टर को मां के निधन की खबर, अचानक मिली बुरी खबर से सन्न रह गया एक्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क. जॉली एलएलबी, जॉली एलएलबी 2, बर्फी, किक और रेड जैसी हिट फिल्मों में काम करने वाले एक्टर सौरभ शुक्ला (Saurabh Shukla) की मां जोगमाया शुक्ला का रविवार को निधन हो गया। उन्हें मां के निधन की खबर उस वक्त मिली जब वे एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। सौरभ के मां की निधन की खबर फिल्म 'मुक्काबाज' के एक्टर विनीत कुमार सिंह ने ट्विटर के जरिए दी। विनीत ने इस खबर की जानकारी के साथ ही ये भी बताया है कि इस खबर को सुनने के बाद सौरभ ने किस तरह रिएक्ट किया था। बता दें कि जोगमाया शुक्ला देश की पहली महिला तबला वादक थी...

- सौरभ और विनीत इन दिनों एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं। दोनों जब शूटिंग कर रहे थे, तभी निधन की खबर मिली। खबर मिलते ही सौरभ सन्न रह गए। उन्होंने किसी को भी फोटो नहीं लेने दी। विनीत ने सेट से ली गई एक फोटो के साथ ही पूरी जानकारी दी। इस फोटो में सौरभ सोफे पर उदास बैठे नजर आ रहे हैं। मनोज वायपेजी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी।

We were planning something after shoot & the news came that @saurabhshukla_s bhai lost his mother. I was most of the time with him & noticed that he never said no to anybody who were asking for photo & it was endless..

सोचिए आप होते तो क्या करते? Actors life is not easy. #RIP 🙏 pic.twitter.com/3zt9kH8HkH