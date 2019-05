बॉलीवुड डेस्क. लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए को भारी बहुमत मिला है। गुरुवार को चुनाव परिणाम आते ही एक्ट्रेस शबाना आजमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने लिखा, "भारत की जनता ने कितना मजबूत जनादेश दिया है। नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुत-बहुत बधाई।" हालांकि उन्हें इस ट्वीट की वजह से जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि वे पाकिस्तान कब जाने वाली हैं?

What a strong mandate the people of India have given. Congratulations @narendramodi and NDA led by BJP.