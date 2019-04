स्वरा भास्कर के बाद कन्हैया कुमार के सपोर्ट में उतरीं जावेद अख्तर की पत्नी तो भड़क उठे यूजर्स, सुना रहे खरी खोटी

. स्वरा भास्कर के कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने के बाद अब शबाना आजमी ने भी उनके सपोर्ट में ट्वीट में किया है। उन्होंने लिखा, "कन्हैया में सच्चाई नजर आती है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अच्छाई के लिए लड़ो।" जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गईं शबाना। यूजर्स उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं। कई तो लिख रहे हैं, "जिस देश ने जिन्हें सर माथे पर बिठाया उसी के लिए कब्र खोदने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एहसान फरमोशी की मिसाल पेश कर रहे हैं ये लोग।" वहीं दूसरे ने लिखा, इन्हें भी " चले जाना चाहिए।" इसके साथ ही कुछ तो इन पर गद्दार का तमगा भी लगा रहे हैं। जावेद अख्तर की पत्नी हैं शबाना आजमी...

शबाना आजमी गीतकार जावेद अख्तर की पत्नी हैं और कैफी आजमी की बेटी हैं। बता दें, कैफी आजमी चुनिंदा शायरों में से एक थे। शबाना बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ-साथ राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं।

कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का लग चुका है आरोप

कन्हैया कुमार जेएनयू में छात्रसंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। जिस दौरान उन पर देशद्रोह का आरोप लगा था। इसके साथ ही उन पर भारतीय सेना को भी भला-बुरा कहने का आरोप लग चुका है। जिसके लिए यूजर्स ने उन्हें ट्रोल भी किया था। फिलहाल कन्हैया बेगूसराय सीट से लोकसभा चुनाव 2019 लड़ रहे हैं। उन्हें सीपीआई ने अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है।

