बॉलीवुड डेस्क. एक्टिंग गुरु के तौर पर मशहूर रोशन तनेजा का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके बेटे ने शनिवार सुबह इस बात की जानकारी मीडिया को देते हुए कहा-मेरे पिता जी का शुक्रवार रात तकरीबन 9:30 बजे निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। उनका अंतिम संस्कार शनिवार शाम 4: 30 बजे मुंबई के सांताक्रुज वेस्ट के विद्युत शमशान गृह में किया जाएगा। रोशन अपने पीछे पत्नी मिथिका और बेटे रोहित, राहुल को छोड़ गए हैं।

कई स्टार्स को सिखाई एक्टिंग: रोशन ने नसीरुद्दीन शाह, जया बच्चन, अनिल कपूर, शबाना आजमी जैसे स्टार्स को एक्टिंग के गुर सिखाए थे। उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पायोनियर ऑफ़ मेथड एक्टिंग कहा जाता है। वह 1960 से एक्टिंग सिखा रहे थे। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया (पुणे) से अपने प्रोफेशन की शुरुआत की और फिर मुंबई में द रोशन तनेजा स्कूल ऑफ़ एक्टिंग खोल लिया था।

सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि: तनेजा फैमिली के लिए ट्वीट करते हुए शबाना आजमी ने लिखा-पिछली रात मुझे दुखद सूचना मिली कि रोशन तनेजा नहीं रहे। वह एफटीआईआई में मेरे गुरु थे और वह एकमात्र ऐसे शख्स थे जिनके मैंने पैर छुए। उनके द्वारा एक्टिंग सिखाया जाना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है।

Late last night came the sad news that @RoshanTaneja passed away.He was my Guru at FTII and the only person whos feet I touched.I was privileged to be trained in Acting by https://t.co/TDtYgGxmLh deepest condolences to Didi and the family. RIP Taneja Sir — Azmi Shabana (@AzmiShabana) May 11, 2019

एक्टर राकेश बेदी ने लिखा-मेरे लिए बुरा दिन,मेरे गुरूजी रोशन तनेजा नहीं रहे। मैं अपना पूरा करियर उन्हें समर्पित करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।

A very sad day for me. My guru Shri Roshan Taneja expired yesterday. I owe my career to him. RIP pic.twitter.com/XpdCLpR367 — rakesh bedi (@bolbedibol) May 11, 2019

विंदु दारा सिंह ने ट्वीट किया-हमारे गुरु जी रोशन तनेजा नहीं रहे।भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वह बेहतरीन शिक्षक थे जिन्होंने एक्टिंग से प्यार करना सिखाया और हमें हमेशा परिवार जैसा महसूस कराया।