एक-दूसरे से भिड़े अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, बिग बी ने जताई नाराजगी तो SRK ने बदल दी बात

. 76 साल के और 53 साल के अक्सर मजाकिया अंदाज में एक-दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने एक बात को लेकर शाहरुख के प्रति नाराजगी जाहिर की तो दोनों के बीच फिर खट्टी-मीठी नोकझोंक शुरू हो गई। दरअसल, अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज के बैनर तले फिल्म 'बदला' में काम किया, जो बॉक्सऑफिस पर हिट रही। लेकिन फिल्ममेकर्स से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स तक किसी ने भी इसकी सराहना नहीं की। बिग बी ने ट्वीट में जताई नाराजगी...

- बिग बी ने एक ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए लिखा, "काफी वक्त बाद किसी ने इस साइलेंट सक्सेस की बात की। क्योंकि न तो प्रोड्यूसर, न डिस्ट्रीब्यूटर्स, न लाइन प्रोड्यूसर और न ही इंडस्ट्री में से किसी ने एक नैनो सेकंड के लिए फिल्म की सफलता की सराहना का वक्त निकाला। धन्यवाद।" दरअसल, एसएससी- साइंस स्पोर्ट्स सिनेमा नाम के ट्विटर हैंडल से 'बदला' का कलेक्शन शेयर कर बिग बी और उनकी को-एक्ट्रेस तापसी पन्नू की तारीफ की गई थी। लिखा गया, "जैसा कि प्री-डिक्ट किया गया था कि फिल्म 85 करोड़ का लैंडमार्क छुएगी। में 85.56 करोड़, वर्ल्डवाइफ ग्रॉस 135.65 करोड़। 137 करोड़ की ओर बढ़ती हुई। घरेलू ग्रॉस 100.8 करोड़। सर बच्चन और तापसी ने फिर से क्या ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है।"

... about time someone started talking about this silent success .. !! because neither the Producer, nor the distributor, nor the on line Producer, or any else in the Industry, in general .. has even spent a nano second to compliment the success of this film #Badla .. thk u https://t.co/nglxm4f9bH