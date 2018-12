'हमका घर जाना है भगवान। आप जो बोलेगा हम करेगा...बस हमका घर पहुंचा दो', शाहरुख की 'जीरो' देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे उड़ा रहे फिल्म का मजाक

. , और स्टारर 'जीरो' ऑडियंस और क्रिटिक्स का मिलाजुला रिस्पॉन्स मिला है। जहां कुछ ऑडियंस इस फिल्म को सुपरहिट बता रही है तो एक बड़ा तबका सोशल मीडिया पर इसे फ्लॉप कह रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स फिल्म को लेकर कई तरह के MEMES भी बना रहे हैं। इन मीम्स में फिल्म देखने के बाद दर्शकों के रिएक्शन को मजेदार अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई है। ऐसे कमेंट्स कर रहे सोशल मीडिया यूजर्स...

- एक सोशल मीडिया यूजर ने फिल्म 'पीके' से की फोटो शेयर की है, जिसमें लिखा है, "हमका घर जाना है भगवान। आप जो बोलेगा हम करेगा...बस हमका घर पहुंचा दो।" एक अन्य यूजर ने 'जीरो' का मोर्फ्ड पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, "कहा था न जिस फिल्म के पीछे लग जाते हैं, डिजास्टर बनाकर छोड़ते हैं।" एक अन्य यूजर ने फिल्म डॉन का सीन शेयर किया, जिसमें शाहरुख अपने डुप्लीकेट को अचेत अवस्था में अस्पताल से बाहर ला रहे हैं। इसके साथ यूजर ने लिखा है, "ब्रेकिंग : जीरो के मिडिल में शाहरुख खुद शाहरुख को थिएटर से बाहर लाते हुए।" फिल्म पर बन रहे चुनिंदा मीम्स आप नीचे देख सकते हैं...

Getting Gold Taamba pic.twitter.com/3WCWv1lPz3 — MANAS (@Manas4Ak) December 21, 2018

Kaha tha na jis Film ke peeche lag jaate hai disaster banakar chodte hai 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#Zero Flop disappointing 👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻@BauuaSingh @Zero21Dec pic.twitter.com/AGJ6QYbLvv — Salman Hatemonger Muzzler 👊🏻 (@TrashSkHaters1) December 21, 2018