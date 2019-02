गंभीर बीमारी से पीड़ित फैन के भाई ने 6 महीने तक किए शाहरुख को मैसेज, जब नहीं आया जवाब तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया वीडियो, देखते ही SRK ने मांगी माफी

मुंबई. ने ट्विटर के जरिए अपने एक फैन से माफी मांगी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, "माफ कीजिए अमृत...मैंने तुम्हारा वीडियो नहीं देखा था। कृपया अपनी मां को मेरी ओर से आदर दीजिए... और मैं जल्दी ही फिगरआउट कर राजू से बात करूंगा।" दरअसल, गुड़गांव के रहने वाले अमृत नाम के ट्विटर यूजर ने शाहरुख को टैग करते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उसने अपने बड़े भाई की हालत दिखाई है। अमृत वीडियो में कह रहे हैं कि वे 150 दिनों से शाहरुख को ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पहली बार उन्हें वीडियो का सहारा लेना पड़ा। अमृत के मुताबिक, उनके बड़े भाई राजू शाहरुख के बहुत बड़े फैन हैं और एक बार उनसे मिलना चाहते हैं।

Sorry Amrit I hadn’t seen your video. Please give my regards to mummyji & I will figure out & speak to RAJU soon. https://t.co/hBQvmLqHgQ — Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 26, 2019

सेरेब्रल पालसी से जूझ रहे हैं राजू...

- अमृत के ट्विटर हैंडल को देखें तो पाते हैं कि उन्होंने शाहरुख के नाम पहला ट्वीट 19 जुलाई 2018 को किया था। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा था, "पहला दिन- शाहरुख खान मेरे बड़े भाई राजू की ओर से आपको बहुत-बहुत प्यार, जो सेरेब्रल पालसी से जूझ रहा है। वह आपका बहुत बड़ा फैन है और आपसे मिलना चाहता है। मैं आज से हर दिन आपको ट्वीट करूंगा, जब तक कि आप उससे मिलने के लिए तैयार नहीं हो जाते।#RajuMeetsShahrukh". बता दें कि सेरेब्रल पालसी एक डिसऑर्डर है, जो जन्म से पहले दिमागी विकास न होने की वजह से होता है। इसके चलते इंसान का नर्व सिस्टम काम नहीं करता। मसल्स का विकास नहीं हो पाता। बॉडी के असामान्य विकास की वजह से ऐसा इंसान न तो चल-फिर पाता है और न ही ठीक से बात कर पाता है। वह जिंदगी पर व्हीलचेयर या फिर बेड पर रहने को मजबूर होता है।

Day 1 : @iamsrk Love from my elder brother Raju who has Cerebral Palsy. He is a huge fan and wants to meet you. I'm going to tweet everyday from today until you agree to meet him :-) #RajuMeetsShahrukh pic.twitter.com/6omHv8HafP — Amrit (@amritkaran) July 19, 2018

शाहरुख ने रिप्लाई किया तो अमृत बोले- अब शांति मिली

- अमृत शाहरुख के नाम 149 ट्वीट कर चुके हैं। इनमें से एक ट्वीट में उन्होंने SRK को यह याद दिलाया कि 11 मार्च को राजू का बर्थडे है और वे चाहते हैं कि इस मौके पर किसी तरह उनका कनेक्शन उनके (SRK) साथ हो सके। एक ट्वीट में वे शाहरुख पर भड़के भी हैं। उन्होंने लिखा है, "हैलो सर, मैं तीन दिन बाद ऑनलाइन आया। मुझे पता था कि रिप्लाई वगैरह आया तो नहीं होगा आपके किसी टीम वाले का...और दुर्भाग्य से मैं सही निकला। क्या इसका मतलब यह है कि आप जो अटेंशन फैन्स को देते हैं, वह सिर्फ मार्केटिंग के लिए होता है।" लेकिन 26 फरवरी को शाहरुख ने अमृत के वीडियो को देखने के बाद जब माफी मांगी तो वे कुछ नर्म पड़ गए। अमृत ने शाहरुख के जवाब पर रिएक्शन देते हुए लिखा है, "ओह माय गॉड! मैंने आपके ट्वीट की उम्मीद नहीं की थी। अब मुझे शांति मिली। ट्विटर आप वाकई शक्तिशाली प्लेटफॉर्म हो।"