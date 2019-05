बॉलीवुड डेस्क. नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनते ही सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के नाम से एक ट्वीट वायरल हो रहा है। इसमें कहा गया है कि शाहरुख खान ने एक बार कहा था- यह मेरा पूरी दुनिया को चैलेंज है कि अगर मोदी अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं ट्विटर ही नहीं, हमेशा के लिए भारत छोड़ दूंगा। इस पोस्ट में शाहरुख का फोटो लगाकर कहा गया था-तो मिस्टर खान अब समय आ गया है कि आप अपना वादा निभाएं। साथ ही लोगों से अपील की गई कि इसे इतना शेयर कीजिए कि शाहरुख को अपने इस कथन पर माफ़ी मांगने पर मजबूर होना पड़े।

फैक्ट चेक: शाहरुख के नाम से वायरल हुआ ये ट्वीट फेक है। इसे शाहरुख के फेक ट्विटर अकाउंट @jamsrk reads ने मई 2014 में किया था और फिर डिलीट कर दिया था।

शाहरुख़ ने दी प्रतिक्रिया: इस ट्वीट पर शाहरुख़ को भी सफाई देनी पड़ गई थी। उन्होंने मई 19, 2014 को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा था-उन बेवकूफों को यह बताने का अच्छा समय है जो एक ट्वीट को लेकर चर्चा कर रहे हैं जिसे मैंने किया ही नहीं है, आप उतने ही घटिया हैं जितनी की उस फर्जी ट्वीट की ग्रामर, मुझे आप पर दया आती है।

Good time to tell all fools who r talking of a tweet that I didn't tweet, u suck as much as the grammar of that fake tweet & I'm being kind.