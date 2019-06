बॉलीवुड डेस्क. मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। फादर्स डे और भारत-पाक मैच के मौके पर शाहरुख ने एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें वो अपने बेटे के साथ दिख रहे हैं। बाप-बेटे की ये जोड़ी भारतीय क्रिकेट टीम की नीली जर्सी में नजर आ रही है। शाहरुख ने फोटो के साथ कैप्शन लिखा- 'फादर्स डे की स्पिरिट के साथ मैच के लिए तैयार। गो इंडिया गो।'

नीली जर्सी पर लिखा मुफासा और सिंबा

उनकी जर्सी पर द लायन किंग का आइकॉनिक फादर-सन कैरेक्टर- किंग मुफासा और सिंबा लिखा है। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो शाहरुख खान में जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है। वो इस दौरान भारतीय टीम का हौसला बढ़ाते नजर आते हैं।

Ready for the match with the spirit of #FathersDay. Go India Go!! pic.twitter.com/o09xLTq5d3