Shah Rukh Khan: 6 साल पहले एक होटल के जिस कमरे में ठहरे थे शाहरुख खान, अब वह पवित्र गुफा में हो चुका है तब्दील: INSIDE PHOTOS

. कांग्रेस नेता (Shashi Tharoor) ने सोशल मीडिया पर केरल के एक होटल की कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसके साथ उन्होंने सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh khan) के नाम के मैसेज भी लिखा है। शशि ने लिखा है, "प्रिय शाहरुख खान कल जब मैंने मुन्नार (होटल का नाम) गया तो मैं उसी कमरे में रुका, जहां आप 2013 में फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' की शूटिंग के दौरान रुके थे। अब यह कमरा एक श्राइन (पवित्र स्थान/गुफा)के रूप में तब्दील हो चुका है। हर दीवार आपके पोस्टर्स से सजाया गया है। आपके कटआउट लगे हुए हैं। आराम के लिए कोई जगह नहीं है।"

Dear @iamsrk, when on a brief visit to Munnar yesterday I took rest in the room you occupied in 2013, which has been converted into a shrine for you & #ChennaiExpress! Every wall is decorated w/posters of the film &the suite is dominated by this cut-out of you. No place for rest! pic.twitter.com/hFUYCgXLEc