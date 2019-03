Cute Photo: पहली बार बेटे के साथ दिखे शाहिद कपूर, 6 महीने के जैन ने कंधे पर रखे थे पैर और हाथों से दुलार कर आश्चर्य से देख रहा पापा को

एंटरटेनमेंट डेस्क. का बेटा जैन 6 महीने का हो गया है। अक्सर मां मीरा राजपूत के साथ दिखने वाला जैन पहली बार पापा शाहिद के साथ नजर आया। शाहिद ने खुद बेटे के साथ वाली एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। फोटो शेयर कर उन्होंने लिखा- 'The sun !'. फोटो में जैन ने अपने दोनों पैर पापा के कंधों पर रखे हैं और वे हाथों से पापा को दुलार करते हुए उन्हें आश्चर्य से देख रहे हैं। इस फोटो को मात्र एक घंटे में 5 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। बाइक लवर है शाहिद...

- शाहिद को स्पोर्टी बाइक बेहद पसंद है। उन्होंने खुद को बीएमडब्ल्यू आर 1250 एंडवेंचर गिफ्ट की है। इसकी कीमत करीब 18 लाख 25 हजार रुपए हैं। शाहिद ने अपनी नई बाइक की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फोटो शेयर कर शाहिद ने लिखा- '1250 reasons to smile. Thank you'. शाहिद के पास इसके अलावा कई बेहतरीन बाइक्स का कलेक्शन है। शाहिद के पास डुकाटी स्केबर 1200, हार्ले डेविडसन फैट ब्वॉय और यामाहा एमटी 01 हैं।



'कबीर सिंह' की शूटिंग में है बिजी

शाहिद कपूर इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'कबीर सिंह' की शूटिंग में बिजी हैं। ये तेलुगु फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' की री-मेके है। फिल्म के डायरेक्टर संदीप वंगा हैं। शाहिद आखिरी बार 'बत्ती गुल मीटर चालू' फिल्म में नजर आए थे, जो फ्लॉप साबित हुई थी।

शादी को हुए हैं 3 साल

शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की शादी को 3 साल हुए हैं। दोनों की शादी जुलाई 2015 में हुई थी। जिस वक्त मीरा ने शाहिद से शादी की, वो लेडी श्रीराम कॉलेज, नई दिल्ली में थर्ड ईयर (इंग्लिश ऑनर्स) की स्टूडेंट थीं। शादी के वक्त मीरा जहां महज 21 साल की थीं तो वहीं शाहिद 34 साल के थे। दोनों के एज गैप ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। शादी के एक साल बाद ही यानी 22 की उम्र में मीरा ने बेटी मीशा (26 अगस्त 2016) को जन्म दिया था।