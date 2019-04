I’m not a rebel without a cause. This is ME!! #KabirSinghTeaser link in bio! #KabirSingh . . @kiaraaliaadvani @sandeepreddy.vanga #BhushanKumar @muradkhetani #KrishanKumar @ashwinvarde @tseries.official @cine1studios @kabirsinghmovie

A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor) on Apr 8, 2019 at 1:34am PDT