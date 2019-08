hey hey everyone! It is finally here: IFFM2019 AWARDS NIGHT! An evening poised with glamour, incredible performances and unforgettable memories. #IFFM #IFFM2019 #IFFM2019AWARDSNIGHT #IFFMwithSRK #IFFMPressCon #Big10 #VisitVictoria #visitmelbourne #InclusiveScreenCulture #AnInclusiveWorldIsABetterWorld #melbourne #FilmVictoria #filmvic

A post shared by Indian Film Fest of Melbourne (@iffmelbourne) on Aug 8, 2019 at 1:25am PDT