Dainik Bhaskar Mar 23, 2019, 02:09 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. करण जौहर और शाहरुख खान अच्छे दोस्त हैं, लेकिन करण के एक शाहरुख विरोधी ट्वीट लाइक करने के बाद करण की दोस्ती पर सवाल उठने लगे है। दरअसल होली पर रिलीज हुई अक्षय कुमार स्टारर फिल्म केसरी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस फिल्म की तुलना शाहरुख खान की फिल्म जीरो से की जा रही है। ट्विटर पर मनू यादव नाम एक शख्स ने केसरी और जीरो के फर्स्ट डे कलेक्शन की तुलना करते हुए अक्षय को बेहतर एक्टर बता दिया। इस ट्वीट को शाहरुख के खास दोस्त और केसरी के निर्माता करण जौहर ने लाइक कर दिया। फिर क्या था शाहरुख के फैंस इस लाइक पर भड़क गए और करण को #ShameOnKaranJohar के साथ ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि करण ने अपनी हरकत पर माफी भी मांगली है।

People who don't know what actually is going on between SRK and Karan Johar. Here it is. Karan Johar liked a abusive tweet which was for SRK. 😂😂😂🤣 pic.twitter.com/vkZrdIJHfm — Chowkidar Akshay | ಅಕ್ಷಯ | अक्षय (@AkshayKatariyaa) March 22, 2019

शाहरुख के फैंस ने करण को कहा आस्तीन का सांप

करण को ट्विटर पर शाहरुख के फैंस खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं। उन्हें जैसे इस बात का एहसास हुआ की उनसे ये गलती हुई है तो तुरंत ही उन्होंने उस ट्वीट को अनलाइक कर दिया,लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि तब तक फैंस उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट ले चुके थे। #ShameOnKaranJohar 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है।

When SRK and Salman rivalry was at the peak in 2011-2013 both of them never spoke bad thing about each other.



When SRK and Karan are close, KJo planned negativity and backstabbed SRK.



Kutta Palo, Billi Palo, Dushman Pallo but @karanjohar jaisa saanp mat palo#ShameOnKaranJohar — BRK. (@iamsrk_brk) March 22, 2019

Karan Johar a cruel snake I have ever seen.#ShameOnKaranJohar pic.twitter.com/yHPOBdTlCV — Pradyumna Dip (@dip_pradyumna) March 22, 2019

For those who think that @karanjohar would have mistakenly liked that tweet, let me tell you one thing that I am very careful and aware of what I like/RT/tweet without being a social media personality but he is. And so he must be aware of what he's doing here.#ShameOnKaranJohar — Pragyansh Nigam (@iam_pragyansh) March 22, 2019

Everyone please tag @iamsrk in every tweets so that SRK sees it & realise that KJo is less a friend and more an enemy who always backstabes him.#ShameOnKaranJohar — Chirag (@Obsessedmind_) March 22, 2019

करण ने मांगी माफी

ट्विटर पर बवाल मचता देख करण ने तुरंत अपनी सफाई पेश कर दी।उन्होंने ट्वीट किया- 'अकाउंट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, मैं कुछ फोटोज अपलोड कर रहा था उसी दैरान गलती से एक ट्वीट लाइक हो गया। मैं आप सभी से माफी मांगता हूं।' इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट और किया जिसमें लिखा- 'आज ट्विटर पर कुछ गड़बड़ हो गई बाकी सब फर्स्ट क्लास है।'

Guys having a technical problem with my twitter account! Strange things are going on!from uploading shoe picture and gibberish to liking tweets I haven’t even read and would NEVER even acknowledge! Please bear with me and I apologise for any inconvenience! Sorting it out asap! — Karan Johar (@karanjohar) March 22, 2019

Aaj twitter pe thodi gadbad ho gayi but baaki sab #firstclass hai. 🙈 — Karan Johar (@karanjohar) March 22, 2019

जीरो से अच्छी कमाई कर रही है केसरी

शाहरुख खान की फिल्म जीरो क्रिसमस फेस्टीवल के दौरान रिलीज हुई थी। फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन उम्मीद से काफी कम रहा था। वहीं होली पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म केसरी ने पहले दिन 16 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है।