Dainik Bhaskar Oct 21, 2019, 11:42 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. बॉलीवुड के किंग खान इन दिनों कर जौहर से तोहफे में मिली एक डेनिम जैकेट की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। हाल हीं में शाहरुख ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए जैकेट को सराहा और करण को धन्यवाद दिया। इंडस्ट्री के अच्छे दोस्त शाहरुख खान और करण जौहर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के बारे में अक्सर लिखते रहते हैं।

Thanks again @karanjohar for The Dust of Gods jacket. Will never be able to match your Fashionista sense of style...but trying....( somebody get me my heels!! ) pic.twitter.com/XndrBrvk3j