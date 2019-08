Dainik Bhaskar Aug 09, 2019, 06:38 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. शाहरुख खान इन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित इंडियन फिल्म फेस्टीवल ऑफ मेलबॉर्न में मौजूद हैं। इस दौरान उन्हें 5वीं बर डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये उपाधि उन्हें गरीब बच्चों की मदद, वुमन एम्पावरमेंट में अपने योगदान के लिए दी गई है। 9 अगस्त को उन्हें ला ट्रोब विश्वविद्यालय ये डॉक्टेरेट ऑफ लेटर्स से सम्मानित किया गया। ला ट्रोब विश्वविद्यालय शाहरुख खान का सम्मान पत्र, डॉक्टर ऑफ लेटर्स के साथ पुरस्कार देने वाला पहला ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय है। अभिनेता को फिल्म समारोह में सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए एक पुरस्कार भी मिला।

विश्वविद्यालय से सम्मानित होने पर गर्व है: शाहरुख

शाहरुख की मीर फाउंडेशन एसिड अटैक सर्वाइवर्स के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके बारे में बात करते हुए शाहरुख ने एक बयान में कहा- 'मुझे ला ट्रोब जैसे महान विश्वविद्यालय से सम्मानित होने पर गर्व है, जिसका भारतीय संस्कृति के साथ लंबे समय से संबंध है और महिलाओं की समानता की वकालत करने में प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा, मैं इस मानद डॉक्टरेट को प्राप्त करने के लिए वास्तव में विशेषाधिकार महसूस कर रहा हूं और मैं इस तरह के विनम्र तरीके से मेरी उपलब्धियों को पहचानने के लिए ला ट्रोब को ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं।'

