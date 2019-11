Dainik Bhaskar Nov 10, 2019, 06:56 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. शाहरुख खान को अपनी हेयर स्टाइल के लिए पहचाना जाता है। लेकिन अब उन्हें आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा से टफ कॉम्पीटिशन मिल रहा है। अपनी इस इनसिक्योरिटी को शाहरुख ने एक ट्वीट के जरिए शेयर किया है। जिसमें उनके साथ ताहिरा भी नजर आ रही हैं, जो उनके शो टेड टॉक्स इंडिया की सेट पर मौजूद थीं।

Super stoked to be on the stage of #TEDTalksIndiaNayiBaat, Tonight at 9.30pm on @starplus@hotstartweets @NatGeoIndia @starworldindia @TEDTalks @iamsrk

The last picture in this series is for keeps! ( also I am giving a tough competition to his lustrous hair😬) pic.twitter.com/HOKB6Olqnr