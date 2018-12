Zero दो टिकट की खरीद पर 150 रुपए का Paytm Movies Offer ऐसे पाएं 1 . मेनू क्लिक करें तथा "माय ऑफर्स " सेक्शन में जाएं। 2 . "The Big Bonanza" ऑफर स्क्रीन में "ऑफर देखें" पर क्लिक करें। 3 . दिसंबर month में जाकर "क्लेम" पर क्लिक करें। 4 . यदि आप log in नहीं हैं तो पहले आप अपने gmail या facebook अकाउंट से log-in करें। 5 . log-in करते ही स्क्रीन पर कई ऑफर्स दिखेंगे। 6 . यहां से आप paytm movies ऑफर प्राप्त कर सकते हैं।