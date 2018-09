Danik Bhaskar | Sep 20, 2018, 01:10 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. टीम सुई धागा ने इन दिनों पूरे बी टाउन को सुई धागा चैलेंज दे रखा है। हर सेलेब सुई में धागा डालते हुए अपने वीडियो शेयर कर रहा है। इसी चैलेंज चेन के दौरान अनुष्का शर्मा ने शाहरुख खान को सुई में धागा डालने का चैलेंज दिया था, जिसे एक्सेप्ट करते हुए शाहरुख ने उसका एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है।

लिखा मैंने अपनी ढंग से पूरा किया : शाहरुख ने वीडियो के साथ एक कैप्शन लिखा है- चैलेंज मैंने अपने अंदाज में पूरा किया है अनुष्का। सुई धागा के लिए शुभकामनाएं। हर एक की मेहनत और विश्वास रंग लाए। वीडियो में शाहरुख ने कहा है कि उन्होंने 0.000000001 मिली सेकेंड्स में चैलेंज पूरा किया है।

@AnushkaSharma challenge done my way. Love u and all the best for Sui Dhaaga. May everyone’s hard work & belief be appreciated and rewarded. pic.twitter.com/Nc1xb3Jlx6