Dainik Bhaskar Oct 29, 2019, 11:29 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. दिवाली पर फैंस को विश करने के कारण बादशाह शाहरुख खान ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। शाहरुख ने दिवाली पर पत्नी गौरी और बेटे अबराम के साथ फोटो ट्वीट कर सभी को दिवाली की बधाई दी थी। इस तस्वीर में तीनों ने तिलक भी लगाया था, लेकिन पोस्ट के कुछ देर बाद ही यूजर्स ने उन्हें इसी बात के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि ट्रोलर्स को जवाब देते हुए एक्ट्रेस शबाना आजमी ने शाहरुख का साथ दिया है।

#HappyDiwali to everyone. May your lives be lit up and happy. pic.twitter.com/3ppOAvhTmd

एक बार फिर शाहरुख खान हिंदू त्यौहार मनाने के कारण लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दिवाली पर परिवार के सदस्यों के साथ तिलक लगाकर तस्वीर पोस्ट करने के कारण उन्हें "नकली मुस्लिम" तक कह डाला। यूजर्स के इस रिएक्शन को देख एक्ट्रेस शबाना आजमी ने जवाब दिया है। एक्ट्रेस ने ट्वीट किया कि "शाहरुख खान के दिवाली ग्रीटिंग से इस्लामवादियों में नाराजगी आई है, तिलक लगाने पर उन्हें नकली मुसलमान कह दिया गया। इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि खूबसूरत भारतीय रीति रिवाजों के कारण खतरे में आए। भारत की सुंदरता गंगा जमुनी तहजीब में है।"

Appalled to read that @iamsrk Diwali greeting invites wrath of rabid Islamists, gets called a “False Muslim” for sporting a tilak!”FUNDOS get a life! Islam is not so weak that it stands threatened by what is a beautiful Indian custom.Indias beauty is in her GangaJamuni tehzeeb