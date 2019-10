Dainik Bhaskar Oct 25, 2019, 01:30 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत कपल्स में से एक शाहरुख खान- गौरी खान आज शादी की 28वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर किंग खान ने गौरी खान के साथ तस्वीर शेयर करते हुए रोमांटिक नोट लिखा है। शाहरुख ने गौरी की तारीफ करते हुए लिखा "मुझे उतनी ही खूबसूरत मिली, जितनी खूबसूरत हो सकती थी"।

Feels like forever, seems like yesterday....Nearly three Decades and Dearly three kids old. Beyond all fairy tales I tell, I believe this one, I have got as beautiful as beautiful can be! pic.twitter.com/3qHwP7kjWx