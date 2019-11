It's wrap for #ShakuntalaDevi movie, One of the best cast and crew 😍❤ Shakuntala Devi releasing in 2020 Summer, Don't miss it 😉❤ ... .... ... #vidyabalan #queenofbollywood #bollywoodqueen #bollywood #bollywoodcinema #bollywoodfans #bollywoodfilm #bollywoodfilms #bollywoodupdates #instantbollywood #kingofbollywood #bollywoodproject #bollywoodmovies #bollywoodmovie #shakuntala #devi #bollywoodactoractress #bollywoodflashback #bollywoodactresses #bollywoodactress #bollywoodactor #bollywoodactors #bollywoodcelebrity

A post shared by Vidya Balan (@_vidya_balan_fc) on Nov 19, 2019 at 10:08pm PST