बॉलीवुड डेस्क. पद्म पुरस्कार 2019 के लिए 25 जनवरी को 112 नामों की घोषणा की थी। सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 56 लोगों को पद्म पुरुस्कार से सम्मानित किया। बाकी लोगों को ये पुरुस्कार 16 मार्च को दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में ये पुरुस्कार वितरण किया गया। ये सम्मान खेल जगत से लेकर, पत्रकार और मनोरंजन की दुनिया में अपना योगदान देने वाले लोगों को दिया गया। इस साल मनोरंज की दुनिया से गीतकार शंकर महादेवन, मोहनलाल, प्रभुदेवा, मनोज वाजपेयी और दिवंगत कादर खान को ये सम्मान दिया गया।

शंकर महादेवन (पद्म श्री):

संगीत की दुनिया में अपना योगदान देने के लिए गीतकार और गायक शंकर महादेवन को पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया। वो 1999 से संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं और उन्हें 4 बार राष्ट्रीय पुरुस्कार से नवाजा जा चुका है।

Delhi: President Ram Nath Kovind confers Padma Shri award upon singer and music director Shankar Mahadevan. #PadmaAwards pic.twitter.com/DW5FOugQHl

प्रभुदेवा (पद्म श्री):

अभिनेता और फिल्म निर्देशक प्रभुदेवा को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें अभिनय के श्रेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। प्रभुदेवा साल 1993 से सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगू सिनेमा में काम किया है। प्रभुदेवा को उनके डास की वजह से पहचान मिली थी। उनकी तुलना हॉलीवुड पॉप स्टार माइकल जैक्सन से की जाती है।

#WATCH President Ram Nath Kovind confers Padma Shri award upon director and actor Prabhu Deva for the field of Art - Dance. #PadmaAwards pic.twitter.com/3wMttMuxIx