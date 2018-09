कैंसर से जूझ रहे बच्चे ने कीमोथैरेपी के बाद गाया इतना खूबसूरत सॉन्ग कि जीत लिया बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर का दिल

मुंबई. 'तारे जमीं पर' में 'मां ' और 'चिटगांव' में 'बोलो ना' जैसे गानों के लिए नेशनल अवॉर्ड जीत चुके प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर शंकर महादेवन अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से छुपी हुई प्रतिभाओं को प्रमोट करते हैं। अब उन्होंने सैमनेय सरकार (SAMANNAY SARKAR) नाम के एक बच्चे का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह गणेश वंदना गाता नजर आ रहा है। महादेवन ने वीडियो के साथ एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा है, जिसके मुताबिक सैमनेय कैंसर से जूझ रहा है। महादेवन ने लिखा- उसे पैसा और सिम्पैथी नहीं चाहिए...

- महादेवन ने पोस्ट में लिखा है, "उसे (सैमनेय को) पैसों की जरूरत नहीं है, सिम्पैथी भी नहीं चाहिए। उसे सिर्फ एक ऐसी जगह चाहिए, जहां वह गा सके और अपना टैलेंट दिखा सके। मैं उससे उसकी कीमोथैरिटी के ठीक बाद मिला और उसकी स्प्रिट देखिए। मैंने सैमनेय सरकार से बहुत कुछ सीखा। निश्चित तौर पर हम साथ में जल्दी ही कुछ रिकॉर्ड करेंगे।"

He does not need our money, doesn't need sympathy.. all he needs is a place where he can sing & showcase his talent!

I met him straight after his chemotherapy & just look at his positive spirit!!!

Lots to learn from SAMANNAY SARKAR .. will surely record something together soon.