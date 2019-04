बॉलीवुड डेस्क. बाहुबली फेम डायरेक्टर एसएस राजामौली एक और बिग बजट फिल्म RRR बना रहे हैं। इस फिल्म में साउथ स्टार जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा लीड रोल में है। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और आलिया भट्ट भी फिल्म में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। पहले ब्रिटिश अभिनेत्री डेजी एडगर जोन्स भी फिल्म का हिस्सा बनने वाली थीं, लेकिन बाद में कुछ निजी कारणों के चलते उन्होंने फिल्म से अपने हाथ खींच लिए। अब मेकर्स उनकी जगह श्रद्धा कपूर को कास्ट करने का मन बना रहे हैं।

डेजी फिल्म में एनटीआर के अपोजिट नजर आने वालीं थीं। RRR के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई कि ब्रिटिश एक्ट्रस अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। वहीं श्रद्धा को लेकर मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। अगर श्रद्धा इस फिल्म का हिस्सा बनती हैं तो वो जूनियर एनटीआर के अपोजिट नजर आएंगी।

Due to unavoidable circumstances, @DaisyEdgarJones is no longer a part of our film. We hope she has a brilliant future. #RRR