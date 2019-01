टीवी के सुपरस्टार के बेटे ने खुद सुनाई थी अपने हैरेसमेंट की आपबीती, मीटू कैम्पेन में कहा था- गर्लफ्रेंड ने मुझे टॉर्चर किया, पीटा, गालियां दीं और आधी रात श्मशान भेजा

एंटरटेनमेंट डेस्क. (Shekhar Suman) के बेटे और एक्टर अध्ययन सुमन (Adhyayan Suman) 31 साल (13 जनवरी) के हो गए हैं। हाल ही में अध्ययन ने ट्विटर पर #MeToo के जरिए अपनी दर्दभरी कहानी सुनाई थी। अध्ययन ने बताया था कि कंगना रनोट (Kangana Ranaut) के साथ रिलेशनशिप में रहने पर उन्हें क्या-क्या झेलना पड़ा। रिलेशनशिप के दौरान कंगना उन्हें पिटती थीं, गालियां देती थीं, इतना ही नहीं सैंडल तक फेंककर मार चुकी हैं। अध्ययन के इंटरव्यू में बताया था- ''एक में पार्टी में कंगना ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा तो मैं रो पड़ा। बाद में कार में फिर उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता। मैंने उसे घर छोड़ा तो उसने सैंडल उतारकर मुझ पर फेंकी। मेरा फोन तक दीवार पर मारकर तोड़ दिया। कंगना ने मुझे घर बुलाकर उसके बेहतर करियर के लिए पूजा कराई और रात 12 बजे कुछ चीजें श्मशान घाट तक में फेंकवाईं।" एक ओर जहां अध्ययन ने दर्द झेला, वहीं दूसरी ओर उनके पिता शेखर सुमन की लाइफ में भी एक वक्त ऐसा आया था जब वे डिप्रेशन में चले गए थे और अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते थे। बेटे की मौत का गम...

- फिल्मों के अलावा कई टीवी शोज में अभिनय करने वाले शेखर सुमन अपने मजाकिया अंदाज के लिए फेमस हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वे अपने बेटे को खोने के गम में डिप्रेशन में चले गए थे। वो और उनकी वाइफ अलका इतने ज्यादा डिप्रेशन में थे कि अपनी लाइफ तक खत्म करना चाहते थे।

- दरअसल शेखर के बड़े बेटे आयुष को Endocardial Fibroelastosis नाम की रेयर हार्ट डिसीज थी, जिसके कारण उसकी 11 साल की उम्र में मौत हो गई थी। शेखर ने एक इंटरव्यू में बताया कि, आयुष के जाने के लंबे समय बाद उनकी लाइफ पटरी पर आईं। 1988 में दूसरे बेटे अध्ययन का जन्म हुआ। उन्हें सीरियल 'देख भाई देख' में काम करने का मौका मिला। ये सीरियल खूब पॉपुलर हुआ और शेखर को इंडस्ट्री में पहचाना जाने लगा।

- शेखर का काम अच्छा चलने लगा तो अलका ने छोटे बेटे अध्ययन पर फोकस करना शुरू कर दिया। अलका ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम पिछले 35 साल से साथ हैं। हमने साथ में जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखें, लेकिन दोनों ने एक-दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। हम दोनों ही एक-दूसरे के सबसे बड़े सपोर्टर हैं।

दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिली थी शेखर को अपनी हमसफर

- बात 80 के दशक की है। शेखर सुमन और अलका दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। शेखर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अलका को देखते ही उन्हें उनसे प्यार हो गया था। उन्होंने बताया था कि अलका में कुछ ऐसी बात थी, जिसकी वजह से वे उनकी ओर अट्रैक्ट हुए थे।

- अलका ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि शेखर को देखते ही उन्हें लगा था कि यही वो शख्स है, जिसके साथ वे अपनी पूरी लाइफ गुजारता चाहती हैं। धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार। कुछ समय डेटिंग के बाद दोनों ने अपनी रिलेशनशिप के बारे में पेरेंट्स को बताया।

- पेरेंट्स को दोनों के रिलेशन को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। परिवारवाले चाहते थे दोनों जल्दी शादी कर लें। इस दौरान अलका बतौर फैशन डिजाइनर काम करने लगी थी और शेखर श्रीराम सेंटर दिल्ली में जॉब। उस दौरान शेखर की सैलरी 600 रुपए थी। दोनों ने 4 मई, 1983 को शादी कर ली।

