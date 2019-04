शिल्पा शेट्टी ने घर पर रखी माता पूजा, कराया कन्या भोज, बच्चों को खुद हाथ से खिलाया खाना, इतना सब करने के बाद भी उनसे हो गई एक भूल, सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे सवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क. आज राम नवमी है। आमजन की तरह ही बॉलीवुड सेलेब्स ने इस त्योहार को मनाया। ने अपने घर पर माता पूजन किया। उन्होंने कन्या भोज किया और खुद बच्चों को हाथ से खाना खिलाया। शिल्पा के साथ बहन भी थी। शिल्पा ने घर में हुई पूजा की फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। फोटोज पर उन्होंने कैप्शन लिखा- 'Sending my instafam all the blessings and good wishes on this auspicious occasion of Ram Navami. Happy Kanchka .Stay blessed 😇'. इतना सब करने के बाद भी शिल्पा से हो गई एक बड़ी भूल, जिसकी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल करते हुए सवाल कर रहे हैं।

Sending my instafam all the blessings and good wishes on this auspicious occasion of Ram Navami. Happy Kanchka . Stay blessed 😇 #happyramnavami #celebration ##festival #gratitude #spiritual #happy #family #blessings

