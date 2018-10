New Family Member: शिल्पा शेट्टी के घर आया नया मेहमान, रबड़ी-रसगुल्ला खाते शिल्पा ने शेयर किया वीडियो और गेस्ट को किया इंड्रोड्यूज

एंटरटेनमेंट डेस्क. शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्रम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे रबड़ी और रसगुल्ला का मजा लेते नजर आ रही हैं। इसके साथ ही वे अपने घर आए नए मेहमान के बारे में भी बता रही है। उन्होंने वीडियो शेयर कैप्शन लिखा- 'Introducing #zazu an addition to our family'. वे रबड़ी और रसगुल्ला खाते ये बता रही है उनके घर एक नया मेहमान आया है जिसका नाम जाजू है। दरअसल, ये एक काले रंग का बिल्ला है जो शिल्पा की छोटी बहन शमिता का पालतू है। वीडियो में रबड़ी खाते शिल्पा जाजू को उठा लेती है और बताती है कि जाजू उनके खाने वाली मिठाई से भी ज्यादा मीठा है। फिर वे उसे अपनी गोद से उतार देती है। और दोबारा मिठाई खाने लगती है। ये देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट्स कर रहे हैं कि खाने के पहले कम से कम हाथ तो धो लेना था। शिल्पा को मिठाई खाते देख एक यूजर ने उनसे डिमांड कर दी कि उसे भी मिठाई खाना है। वीडियो में शिल्पा का बेटा विआन भी जाजू के साथ खेलता नजर आ रहा है।