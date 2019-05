बॉलीवुड डेस्क. नेताजी सुभाषचंद्र बोस पर बन रही फिल्म गुमनामी की शूटिंग मंगलवार से पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शुरू हो गई। फिल्म का डायरेक्शन नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्ममेकर श्रीजित मुखर्जी कर रहे हैं। फिल्म में लीड रोल पुराने जमाने के बंगाली हीरो प्रोसेनजीत चैटर्जी निभाएंगे। फिल्म अक्टूबर में दुर्गा पूजा के दौरान रिलीज होगी।

डायरेक्टर श्रीजित मुखर्जी ने फिल्म के मुहूर्त की तस्वीरें शेयर करते हुए शूट शुरू होने की जानकारी दी। श्रीजित ने लिखा, 'महाकाल हमारे साथ रहे।'

May Mahakaal be with us! pic.twitter.com/Zz6h5zdyUF