Dainik Bhaskar Dec 17, 2018, 12:05 PM IST

बाॅलीवुड डेस्क. सारागढ़ी बैटल पर बन रही अक्षय कुमार की फिल्म केसरी की शूटिंग पूरी हो चुकी है। शूटिंग रैपअप की जानकारी अक्षय ने ट्वीट कर दी। केसरी में अक्षय के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आएंगी। अक्षय के बाद फिल्म में परिणीति का फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया गया है। यह फिल्म भगत सिंह के शहीद दिवस 23 मार्च से दो दिन पहले 21 मार्च 2019 काे रिलीज होगी।

And it’s a wrap for #Kesari...a film which swells up my chest with immense pride. See you in cinemas on 21st March,2019.@ParineetiChopra @karanjohar @apoorvamehta18 @SinghAnurag79 @SunirKheterpal #CapeOfGoodFilms @dharmamovies @iAmAzure @ZeeStudios_ pic.twitter.com/zfxBTqR8tf