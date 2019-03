एंटरटेनमेंट डेस्क. आज अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। उनके बर्थडे पर फिल्म 'साहो' के मेकर्स ने अपकमिंग फिल्म 'साहो' का नया टीजर (शेड्स ऑफ साहो चैप्टर 2) रिलीज किया है। 1.02 सेकंड के इस टीजर में भव्य सेट नजर आ रहे है। सभी कलाकार धांसू एक्शन सीन्स की शूटिंग करते दिख रहे हैं। टीजर में श्रद्धा की धमाकेदार एंट्री होती है। उनके हाथों में गन है और थोड़ा सोचने के बाद वे फायर कर देती है। टीजर में प्रभास एक्शन सीक्वेंस करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि 30 दिन तक में फिल्म के जबरदस्त स्टंट शूट किए गए थे। इसी साल 15 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म...

Wishing our #Saaho star @ShraddhaKapoor a very Happy Birthday. Here's presenting the much awaited #ShadesofSaaho2 showcasing mind-boggling behind the scenes action! #Prabhas @sujeethsign @UV_Creations @TSeries @itsBhushanKumar https://t.co/l4gPMkxtvr pic.twitter.com/QxYnLponJl