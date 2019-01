सिम्बा हिट होते ही बढ़े रणवीर सिंह भाव, किया फीस बढ़ाने का फैसला, अब खान्स को फॉलो करेंगे रणवीर

. फिल्म 'सिम्बा'(Simmba) में शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद (Ranveer Singh) हर तरफ चर्चा में हैं। इसी बीच खबरें हैं कि रणवीर ने अपनी फीस को बढ़ाने का फैसला किया है। रणवीर अब प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर काम करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार रणवीर अपनी सफलता का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं। सिम्बा के रूप में वो बॉक्स ऑफिस(Box Office) पर अपनी कमर्शियल सक्सेस साबित कर चुके हैं। अब अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए वे प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर काम करेंगे। उनकी आने वाली फिल्मों में प्रॉफिट शेयरिंग का क्लॉज होगा। हालांकि वो सुपरस्टार खानों की तरह 50% प्रॉफिट नहीं मांगेंगे। वो थोड़ी फीस भी लेंगे और 10% प्रॉफिट शेयर करेंगे। इससे छोटे प्रोड्यूसर को भी रणवीर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अभी उनकी मार्केट प्राइज 25 से 30 करोड़ है। पार्ट प्रॉफिट और पार्ट फ्री मॉडल रणवीर को अपनी मार्केट वेल्यू कम किए बिना छोटे बजट की फिल्मों के साथ जुड़ने का मौका देगा।



'सिम्बा' ने 7 दिन में कमाए 150 करोड़ रुपए

- रणवीर सिंह और (Sara Ali Khan) की फिल्म 'सिम्बा' ने 7 दिन में 150 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श(Taran Adarsh) के मुताबिक फिल्म ने बुधवार तक 139 करोड़ रुपए कमाए थे और गुरुवार की कमाई मिलाकर फिल्म की कुल कमाई 150 करोड़ रुपए हो गई है। इस तरह से ये रोहित शेट्टी की लगातार 8वीं ऐसी फिल्म है जिसने 100 करोड़ के मार्क को पार किया है।

- तरण आदर्श के मुताबिक 'सिम्बा' ने शुक्रवार को 20.72 करोड़, शनिवार को 23.33 करोड़, रविवार को 31.06 करोड़, सोमवार को 21.24 करोड़, मंगलवार को 28.19 करोड़, बुधवार को 14.49 करोड़ और गुरुवार को 11.78 करोड़ की कमाई की है।

- फिल्म सिर्फ इंडियन मार्केट में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी कमाई कर रही है। तरण आदर्श की मानें को फिल्म ने इंटरनेशनल मार्केट में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है।

#Simmba benchmarks...

Crossed ₹ 50 cr: Day 3

₹ 100 cr: Day 5

₹ 150 cr: Day 7

With no major release today, #Simmba is sure to dominate the marketplace... ₹ 200 cr mark is definitely within reach... Can even touch ₹ 250 cr, depending on how it trends from next week [11 Jan].