Dainik Bhaskar Jan 10, 2019, 02:04 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. रणवीर सिंह स्टारर सिम्बा रिलीज होने के तेरहवें दिन बाद भी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। यह जल्द ही 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लेगी। फिल्म ने बुधवार तक 285 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बुधवार (9 जनवरी) तक के री आंकड़ों में बताया कि फिल्म का इंडिया में कलेक्शन 208.14 करोड़ पहुंच चुका है।

#Simmba crosses *lifetime biz* of #GolmaalAgain on Day 13... Will cross ₹ 60 cr in Week 2, taking the 2-week total to ₹ 212 cr+... [Week 2] Fri 9.02 cr, Sat 13.32 cr, Sun 17.49 cr, Mon 6.16 cr, Tue 6.03 cr, Wed 5.31 cr. Total: ₹ 208.14 cr. India biz.

रणवीर ने दी एक साल में दो हिट: तरण आदर्श ने ट्विटर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा- '2018 रणवीर सिंह के लिए शानदार साबित हुआ। साल की शुरुआत में पद्मावत ने 300 करोड़ का आंकड़ा छुआ और अंत में सिम्बा ने इंडिया में 200 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। कहते हैं न ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है...एक साल में दो ब्लॉकबस्टर!'

2018 was a momentous year for Ranveer Singh, professionally... The year began with #Padmaavat [crossed ₹ 300 cr] and concluded with #Simmba [crossed ₹ 200 cr, still running]... Like they say, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है... Two solid BLOCKBUSTERS in one year! pic.twitter.com/BYNmw5Hpzd