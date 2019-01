रोहित शेट्टी ने बॉलीवुड के वेटरन सेलेब्स के लिए रखी 'सिम्बा' की स्क्रीनिंग, दोनों पत्नियों के साथ पहुंचे सलमान खान के पापा, बरसों पुरानी सहेलियां वहीदा-आशा फिर आईं साथ नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'सिम्बा' (Simmba)बॉक्सऑफिस पर लगातार कमाई कर रही है। फिल्म की सफलता से खुश होकर डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) ने बुधवार रात स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। ये स्क्रीनिंग खासतौर पर इंडस्ट्री के वेटरन सेलेब्स के लिए थी। फिल्म देखने दोनों पत्नी सलमा खान और हेलन के साथ सलमान खान (Salman Khan) के पापा सलीम खान (Salim Khan) पहुंचे। रोहित ने सलीम खान का स्वागत किया। वहीं, बरसों पुरानी सहेलियां वहीदा रहमान और भी इस मौके पर स्पॉट हुईं। इनके अलावा अन्य सेलेब्स भी फिल्म देखने पहुंचे। 'सिम्बा' ने 6 दिन में कमाए 139 करोड़ रुपए...



- रणवीर सिंह और सारा खान की फिल्म 'सिम्बा' ने 6 दिन में 139 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने मंगलवार तक 124.54 करोड़ रुपए कमाए थे और बुधवार की कमाई मिलाकर फिल्म की कुल कमाई 139 करोड़ रुपए हो गई हैं।

कर सकती है 150 करोड़ की कमाई

जिस रफ्तार से फिल्म कमाई कर रही उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सात दिन में फिल्म 150 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर सकती है।

- तरण आदर्श के मुताबिक 'सिम्बा' ने शुक्रवार को 20.72 करोड़, शनिवार को 23.33 करोड़, रविवार को 31.06 करोड़, सोमवार को 21.24 करोड़ और मंगलवार को 28.19 करोड़ और बुधवार को 14.49 करोड़ की कमाई की है।

