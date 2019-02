बॉलीवुड डेस्क. रैपर बादशाह जल्द ही बॉलीवुड में एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं। बादशाह की फिल्म में उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा, वरुण शर्मा और अन्नू कपूर होंगे। इस अनाम फिल्म की शूटिंग सोमवार यानी 11 फरवरी से शुरू हो रही है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी शेयर की।

IT'S OFFICIAL... Singer Badshah makes his acting debut... Starts shooting today with Sonakshi Sinha, Varun Sharma and Annu Kapoor in #Mumbai for slice of life [not titled] film... Produced by Bhushan Kumar, Mahaveer Jain and Mrighdeep Singh Lamba... Directed by Shilpi Das Gupta.